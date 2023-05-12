Sevilla'nın golünü En Nesyri, Juve'nin golünü Gatti attı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Juventus ise Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa’nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları bu akşam oynandı.
İtalyan temsilcisi Juventus, İspanya takımı Sevilla'yı Torino'daki Allianz Arena'da ağırladı. Sevilla, maçın 26. dakikasında En Nesyri ile öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın bu şekilde sona ereceği düşünülürken Juventus'ta 90+7. dakikada sahneye çıkan Gatti beraberlik golünü attı ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş müsabakaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.