Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae, İtalya Serie A'da kazanılan şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Güney Koreli oyuncu Napoli taraftarlarıyla ilgiliyse, "Gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu sevgiyi gittiğim her yerde hissediyorum." dedi.