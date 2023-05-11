PSG'den Icardi kararı: Bonservis bedelini belirlediler

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımından kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların gözdesi haline geldi. Galatasaray Yönetimi ise Icardi'nin bonservisini alarak golcü oyuncunun kadrosunda tutmak için çalışmalara şimdiden başladı.





PSG kararını verdi

30 yaşındaki futbolcunun Haziran 2024'e kadar haklarını elinde bulunduran PSG ise Mauro Icardi'yi satarak gelir elde etmek istiyor. İspanyol yayın organı Fichajes'in haberine göre; Fransız kulübü Icardi'nin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.





Haberde; Galatasaray Yönetimi'nin, Arjantinli futbolcunun tapusunu almak için mali anlamda fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve gelecek sezonki şampiyonluk mücadelesinde kadroda Icardi'nin de yer alması için çaba sarf ettiği ifade edildi.





Milan da talip

Ancak yıldız oyuncuyla ilgilenen tek takım Galatasaray değil. İddialara göre İtalyan devi Milan da Icardi'yi transfer etmek istiyor. Inter'de forma giydiği dönemde Serie A'ya damga vuran tecrübeli futbolcunun da İtalya'ya dönme fikrini cazip bulduğu iddia edildi.





24 gole direkt katkı verdi

Geleceğiyle ilgili son kararı henüz vermeyen Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.











