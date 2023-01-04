Spor ÖZET | Konyaspor-Sivasspor 2-2
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ÖZET | Konyaspor-Sivasspor: 2-2

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Konyaspor'un yenilmezlik serisi altı maça çıktı. Kasımpaşa-Alanyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özet Konyaspor-Sivasspor 2-2
Konyaspor üstünlüğünü koruyamadı

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin iki kez öne geçtiği maç 2-2 sona erdi.

Konyasspor'un gollerini 22. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Hadziahmetovic penaltıdan kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 34. dakikada Gradel penaltıdan atarken ikinci golü 79. dakikada Charisis attı.

Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 26 ya' çıkardı. Sivasspor ise 15 puana yükseldi. Gelecek hafta Konyaspor Karagümrük deplasmanına çıkarken, Sivasspor Kayserispor'a konuk olacak.

Konyaspor-Sivasspor maç özeti

  • 10. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal’ın uzaklaştırmak isteği top arka direkte Bruno Paz’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
  • 11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet’in ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
  • 21. dakikada Guiherme’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top az farkla üstten dışarı gitti.
  • 22. dakikada Diouf’un ara pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Muhammet’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
  • 30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muhammet’in sert şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
  • 33. dakikada Angielski’nin pasıyla ceza sahası içi sağında son çizgide topla buluşan N’Jie, Calvo’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını işaret etti.
  • 34. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gradel, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere yollayarak skorda dengeyi sağladı. 1-1
  • 43. dakikada Keita ceza yayı önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erhan son anda topu kornere çeldi.
  • Ayrıntılar geliyor...

Konyaspor-Sivasspor maç özeti izle

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