Maçtan sonra Teknik Direktör Erik ten Hag, "Taraftarların Jadon Sancho'ya gösterdiği sevgiyi görmek harikaydı, harika bir geri dönüş. Son birkaç haftadır Carrington'da gülümsüyordu. Umarım bu ivmeyi devam ettirebilir, 10 numara ve kanat oyuncusu olarak yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.