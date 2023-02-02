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Manchester United, İngiltere Lig Kupası Finali'nde Newcastle United ile karşılaşacak.
İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Old Trafford'da 72.315 seyircinin takip ettiği maçta Kırmızılar, ilk maçta 3-0 devirdiği rakibini bu maçta da 2-0 yendi ve finale yükseldi.
Gollerin ikinci yarıda geldiği maçta, ev sahibi 73'te Anthony Martial ve 76'da Fred ile güldü. Her iki golün asistini de Marcus Rashford kaydetti. Transfer döneminde Beşiktaş'tan Manchester United'a gelen Wout Weghorst ise ilk 11'de başladığı karşılaşmada 63. dakikada yerini Martial'e bıraktı.
En son 22 Ekim'de Premier Lig'de Chelsea karşısında 52 dakika sahada kalan İngiliz futbolcu, yaklaşık 4 aydır görev alamıyordu.