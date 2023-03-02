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Spor

ÖZET | Manchester United-West Ham United: 3-1

İngiltere Federasyon Kupası 5.turunda Manchester United, geriye düştüğü maçta West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:17 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Garnacho bu sezon Manchester United formasıyla 30 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Garnacho bu sezon Manchester United formasıyla 30 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Manchester United, FA Cup 5.turunda sahasında ağırladığı West Ham United karşısında geriye düşse de 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.


Old Trafford'ta 72.571 seyircinin önünde konuk ekip Said Benrahma'nın 54. dakikada attığı golle öne geçti.


Ev sahibi, Aguerd'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Manchester United'ı öne geçiren golü 90. dakikada Garnacho kaydetti. Mücadeledeki son sözü ise 90+5'te Weghorst'un asistinde Fred söyledi ve maç 3-1 bitti.


Manchester United, çeyrek finalde Fulham'ın rakibi olacak. Bu maç 18 Mart 2023'te oynanacak.


Manchester United-West Ham 3-1 maç özeti



#Manchester United
#West Ham United
#Federasyon Kupası
1 saat önce
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ÖZET | Manchester United-West Ham United: 3-1
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