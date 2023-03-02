Tüm Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; spor kanallarının ortak canlı yayın gerçekleştirdiği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası gerçekleştirildi. Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi de destek verdi.