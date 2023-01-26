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Spor

ÖZET | Nottingham Forest-Manchester United: 0-3

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Manchester United, deplasmanda Nottingham Forest'ı Weghorst'un da gol attığı maçta 3-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:22 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Weghorst maç sonu, "Bir forvet olarak goller atmak istersiniz. Mümkün olan en kısa sürede atmam çok iyi oldu" dedi.

Weghorst maç sonu, "Bir forvet olarak goller atmak istersiniz. Mümkün olan en kısa sürede atmam çok iyi oldu" dedi.

İngiltere Lig Kupası Yarı Finali ilk maçında Nottingham Forest, Manchester United'ı The City Ground Stadyumu'nda ağırladı. 29.325 seyircinin takip ettiği karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak, Old Trafford'taki rövanş öncesi finale çıkmak için ciddi bir avantaj yakaladı.


Maça hızlı başlayan konuk ekip, 6. dakikada Casemiro'nun asistinde Rashford ile golü buldu. İlk yarının son dakikalarında Beşiktaş'tan Manchester United'a giden Hollandalı golcü Wout Weghorst'un United formasıyla ilk golüyle skoru 2-0'a getiren Manchester ekibi, soyunma odasına rahat gitti.



Maçtaki son sözü 89. dakikada Elanga'nın asistinde Bruno Fernandes söyledi ve maç 3-0 tamamlandı. Wout Weghorst, 85. dakikada yerini Elanga'ya bıraktı.


  • Bu maçın rövanşı 1 Şubat'ta TSİ 23.00'te Old Trafford'ta oynanacak. Eşleşmeyi geçerek finale kalan takım Southampton-Newcastle United eşleşmesinin galibiyle oynayacak. O eşleşmede de ilk maçı Newcastle deplasmanda, 1-0 kazanmıştı.

Nottingham Forest-Manchester United: 0-3 maç özeti izle



#Manchester United
#Nottingham Forest
#Wout Weghorst
#Maç Özeti
1 saat önce
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ÖZET | Nottingham Forest-Manchester United: 0-3
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