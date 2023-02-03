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Spor

ÖZET | Real Madrid-Valencia: 2-0

İspanya La Liga'da 17. haftaya denk gelen erteleme maçında Real Madrid, Valencia'yı 2-0 mağlup etti. Bu maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:06 . 3/02/2023 Cuma
AA
Bu sezon 25 resmi maçta süre alan Asensio, 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

Bu sezon 25 resmi maçta süre alan Asensio, 4 gol atıp 5 de asist yaptı.

İspanya La Liga'da, 17. haftanın erteleme maçında Real Madrid, sahasında Valencia'yı 2-0'lık skorla geçti.


İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmada Real Madrid'in galibiyet golleri ikinci yarıda 52.dakikada Marco Asensio ve 55.dakikada Vinicius'tan geldi.


Valencia'da Gabriel Paulista karşılaşmanın 72. dakikasında Vinicius'a yaptığı sert faulden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Diğer yandan Real Madrid'de Fransız forvet Karim Benzema maçın 67. dakikasında sakatlanınca oyundan alındı. Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu.


Real Madrid-Valencia 2-0 maç özeti izle



  1. Karşılaşma sonunda puanını 45'e çıkaran Real Madrid, lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Ligde son 5 haftadır kazanamayan, hafta başında teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu görevden alıp altyapıdan Salvador Gonzalez'i takımın başına getiren Valencia, 20 puanla 14. sırada kaldı.


#İspanya'dan futbol
#La Liga
#Real Madrid
#Valencia
1 saat önce
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ÖZET | Real Madrid-Valencia: 2-0
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