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Bu sezon 25 resmi maçta süre alan Asensio, 4 gol atıp 5 de asist yaptı.
İspanya La Liga'da, 17. haftanın erteleme maçında Real Madrid, sahasında Valencia'yı 2-0'lık skorla geçti.
İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmada Real Madrid'in galibiyet golleri ikinci yarıda 52.dakikada Marco Asensio ve 55.dakikada Vinicius'tan geldi.
Valencia'da Gabriel Paulista karşılaşmanın 72. dakikasında Vinicius'a yaptığı sert faulden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Diğer yandan Real Madrid'de Fransız forvet Karim Benzema maçın 67. dakikasında sakatlanınca oyundan alındı. Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu.