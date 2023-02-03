Valencia'da Gabriel Paulista karşılaşmanın 72. dakikasında Vinicius'a yaptığı sert faulden dolayı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Diğer yandan Real Madrid'de Fransız forvet Karim Benzema maçın 67. dakikasında sakatlanınca oyundan alındı. Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu.