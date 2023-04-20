ÖZET | Sivasspor-Trabzonspor: 4-1

Sivassporlu futbolcuların sevinci.
Süper Lig’in 30. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor’u konuk etti. Müsabaka D.G. Sivasspor’un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
11. dakikada Yusuf ceza sahasının sağ tarafından kazandığı topu Markovic’e gönderdi. Markovic’in şutunda köşeden top ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Erdoğan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu parmak uçlarıyla çelmeyi başardı.
22. dakikada ceza sahası içinde Hakan’ı yere düşmesine neden olan Larsen kırmızı kart gördü.
27. dakikada Saiz’in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Erdoğan’ın ortasında kale alanında topla buluşan Yatabare’nin şutu yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Gradel’in ceza sahasına ortasında Erdoğan kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1
58. dakikada Charisis’in ceza yayına doğru pasında Saiz’in sert şutunda top sol direğe yakın bir noktadan ağlarla buluştu. 3-1
71. dakikada Saiz’in pasıyla ceza sahası içerisinde topa hakim olan Gradel’in şutu üstten az farkla dışarı çıktı.
90+2.dakikada Gradel’in ortasında ceza sahası içerisindeki Medina topu filelere gönderdi. 4-1
Abdullah Avcı sonrası Orhan Ak’ın da görevinden ayrılmasının ardından bordo-mavili takımın başına geçen Bjelica, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verirken ilk yarıda Trabzonspor camiasını korkutan anlar yaşandı.
Maçın 22. dakikada Sivasspor’un penaltı kazandığı pozisyonda Hakan Arslan’la yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kalan Jens Stryger Larsen’e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından sahada yapıldı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltıya sebebiyet verdiği için Larsen’e kırmızı kart gösterirken sedyeye alınan Larsen’in travma geçirdiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.