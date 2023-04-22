ÖZET | Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2

Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti. 25. dakikada Nathan Redmond ve 71. Vincent Aboubakar'ın golleriyle Ümraniyespor deplasmanından 3 puanla dönen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbi maç öncesinde puan kaybı yaşamadı.

Maçtan dakikalar;

14. dakikada sağ taraftan Popov’un yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Onur’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’ten oyun alanına döndü.

GOL!

25. dakikada Cenk’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Redmond, kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Avounou’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kartal Kayra’nın sert şutunda meşin yuvarlak Amir’e çarparak üstten kornere gitti.

43. dakikada ceza yayı üzerinde topa sahip olan Redmond’ın yaptığı vuruşta kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasında topla buluşan Cenk’in ceza sahası içine girip kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci oyun alanına çeldi.

69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Onur Ayık’ın ortaya çevirdiği topa penaltı noktası yakınında Umut Nayir’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

GOL!

71. dakikada Salih’in pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar’ın ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2. dakikada sol taraftan Mrsic’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Glumac’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Ümraniyespor ligde kalma umutlarını zora soktu

Hafta içi Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılarda Mustafa Er ilk maçına çıkarken, yeni teknik çalıştırıcı da kötü gidişata engel olamadı. Ümraniyespor bu maçla birlikte üst üste 3. yenilgisini alırken, galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Bu sezon Süper Lig’de 16. mağlubiyetini yaşayan ve son sırada bulunan Ümraniyespor, 29 maç sonunda 23 puanda kaldı.

Redmond gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ta son haftaların golcü isimleri arasında yer alan Nathan Redmond, Ümraniyespor'u da boş geçmedi.

25. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren Redmond, biri kupa olmak üzere 6. gol sevincini yaşadı. Ligdeki ilk golünü Yukatel Kayserispor ağlarına atan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında da peş peşe 3 gol kaydetti.





⚽ Nathan Redmond, siyah-beyazlı formayla çıktığı son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



📌 İngiliz futbolcu, 7 gole direkt katkı sağladı. pic.twitter.com/UWGfaAPKCK — SPOR (@yenisafakspor) April 22, 2023

Aboubakar gol sayısını 7'ye yükseltti

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, 71. dakikada attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Kamerunlu oyuncu, ilk 4 maçını sessiz geçerken daha sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor (2) maçlarında peş peşe gol kaydetti. Golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayamayan Aboubakar 1 maçlık aranın ardından skor üretmeye devam etti.