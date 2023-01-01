Fenerbahçe, ABD'li futbolcu Haji Wright için 8 milyon Euro isteyen Antalyaspor'a 5 milyon Euro ve oyuncu takası teklifinde bulundu. Görüşmeler olumlu yönde ilerlerken, iki kulüp yöneticileri hafta sonunda ya da önümüzdeki hafta içerisinde tekrar bir araya gelecek