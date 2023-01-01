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Spor

ÖZET | Villarreal-Real Madrid: 2-3

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda oynadığı Villarreal karşısında geriye düşmesine rağmen maçı kazanarak tur atlamayı başardı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:36 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Vinicius Juniors, 26 maçta 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Vinicius Juniors, 26 maçta 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda oynadığı Villarreal karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak turladı.


Ev sahibi takım ilk yarıyı Etienne Capoue ve Samuel Chukwueze'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarı Vinicius ve ardından Eder Militao'nun golleriyle skora eşitliği getiren Real Madrid, Dani Ceballos'un 86. dakikada rakip ağları havalandırmasıyla kupanın çeyrek finaline adını yazdırdı.


Ligde iki hafta önce Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid, Kral Kupası'nda rövanşı almış oldu.

Kupanın diğer maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Osasuna oldu.

Villarreal-Real Madrid maç özeti


Çeyrek final kuralları 20 Ocak Cuma günü çekilecek.



#İspanya Kral Kupası
#İspanya'dan futbol
#Real Madrid
#Villarreal
14 dakika önce
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ÖZET | Villarreal-Real Madrid: 2-3
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