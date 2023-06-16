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Spor

Paixao: Kulüpten herhangi bir ödeme almadık

Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı kulüpten ödeme almadıklarını belirtti.

16:02 . 16/06/2023 Cuma
IHA
Paixao, 1. Lig'de 4 kez gol krallığı tacını taktı.

Paixao, 1. Lig'de 4 kez gol krallığı tacını taktı.

1. Lig ekiplerinden Altay’da ödeme krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda 4 kez gol krallığı sevinci yaşayan Portekizli futbolcu Marco Paixao, sosyal medya hesabından kulüpten alacaklarını tahsil edemediği için sitem etti.


38 yaşındaki golcü oyuncunun yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yalan paylaşımlar yapmayın lütfen. Mesleğimize ve bu sezon hepimizin yaptığı fedakarlığa saygı duyun. Kulüpten herhangi bir ödeme almadık" ifadelerini kullandı.


Yönetim kaynak arıyor

Altay’da transfer yasağı devam ederken, Paixao, Naderi ve Björkander’in alacaklarını ödeyemediği için bu üç oyuncuyu kaybetmeyle karşı karşıya kaldı. Yönetim, geçtiğimiz sezon takıma büyük bir katkı veren bu üç oyuncuyu kaybetmemek için yoğun bir şekilde kaynak aramaya başladığı öğrenildi.





#Altay
#Marco Paixao
#1. Lig
2 saat önce
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