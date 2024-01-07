Yunanistan takımı Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıkıyor. Panathinaikos'un rakibi, 10. sırada bulunan Panetolikos. Türkiye saati ile 18'de başlayacak olan maç, TV8.5 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı S Sport üyeliği olanlar da canlı olarak izleyebilecek. Panathinaikos-Panetolikos maçının canlı anlatım sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.