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Spor

ÖZET | Panathinaikos-Pas Giannina: 2-0

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin son sırasındaki Pas Giannina'yı konuk etti. Panathinaikos, Pas Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Terim'in takımını galibiyete taşıyan golleri Fotis Ioannidis ve Tonny Vilhena attı. Panathinaikos-Pas Giannina maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:05 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:13 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Terim - Panathinaikos Teknik Direktörü
Fatih Terim - Panathinaikos Teknik Direktörü

Yunanistan Süper Ligi 16. hafta maçında Panathinaikos, sahasında PAS Giannina’yı konuk etti. Teknik Direktör Fatih Terim de Panathinaikos’un başında ilk maç heyecanını yaşadı.

Mücadeleye etkili başlayan Terim’in öğrencileri 25. dakikada Giannina karşısında Fotis Ioannidis’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Panathinaikos ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Tonny Vilhena ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, Panathinaikos sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Panathinaikos puanını 37’ye yükselterek, 38 puanlı PAOK’un ardından ikinci sırada yer aldı.

Panathinaikos-Pas Giannina maçının golleri;



Panathinaikos-Pas Giannina maçının canlı istatistikleri
Yunanistan Ligi hangi kanalda?

Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'ne gitmesinin ardından futbolseverler komşu ülkedeki futbol mücadelesine ilgi göstermeye başladı. S Sport, Terim'in Panathinaikos ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olmasının ardından Yunanistan Ligi'nin Türkiye haklarını aldı. S Sport, bundan böyle Yunanistan Ligi'nden dikkat çeken maçları Türk futbolseverlerle buluşturacak. Ayrıca TV8.5 kanalı da Yunanistan Ligi'nden bazı maçları canlı olarak yayınlayacak.



#Fatih Terim
#Panathinaikos
#Yunanistan Ligi
42 dakika önce
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