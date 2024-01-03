Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'ne gitmesinin ardından futbolseverler komşu ülkedeki futbol mücadelesine ilgi göstermeye başladı. S Sport, Terim'in Panathinaikos ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olmasının ardından Yunanistan Ligi'nin Türkiye haklarını aldı. S Sport, bundan böyle Yunanistan Ligi'nden dikkat çeken maçları Türk futbolseverlerle buluşturacak. Ayrıca TV8.5 kanalı da Yunanistan Ligi'nden bazı maçları canlı olarak yayınlayacak.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor. Yunanistan Ligi'nde birinci sırada ise PAOK var. Şampiyonluk yarışının bir diğer güçlü takımı ise Olympiakos. 2010'dan bu yana şampiyon olamayan Panathinaikos kalan haftalarda lider olup Yunanistan Ligi'nde zafer elde etmeye çalışacak. Panathinaikos'un bir diğer hedefi ise Yunanistan Kupası olacak. Yeşillerin oradaki rakibi ise Olympiakos.