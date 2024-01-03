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Spor

CANLI | Fatih Terimli Panathinaikos Pas Giannina'yı konuk ediyor

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin son sırasındaki Pas Giannina'yı konuk ediyor. Panathinaikos-Pas Giannina maçının kadroları, canlı anlatımı ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

21:55 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:32 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatih Terim - Panathinaikos Teknik Direktörü
Fatih Terim - Panathinaikos Teknik Direktörü

Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde Pas Gianina'yı konuk ediyor. Fatih Terim'in Panathinaikos'un başında olacağı ilk maçın kadrolarına, canlı anlatımına ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Panathinaikos-Pas Giannina maçının canlı istatistikleri

Fatih Terimli Panathinaikos'un attığı ilk gol ve sonrasında yaşananlar;

Yunanistan Ligi hangi kanalda?

Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'ne gitmesinin ardından futbolseverler komşu ülkedeki futbol mücadelesine ilgi göstermeye başladı. S Sport, Terim'in Panathinaikos ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek olmasının ardından Yunanistan Ligi'nin Türkiye haklarını aldı. S Sport, bundan böyle Yunanistan Ligi'nden dikkat çeken maçları Türk futbolseverlerle buluşturacak. Ayrıca TV8.5 kanalı da Yunanistan Ligi'nden bazı maçları canlı olarak yayınlayacak.

Panathinaikos Yunanistan Ligi'nde kaçıncı sırada?

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor. Yunanistan Ligi'nde birinci sırada ise PAOK var. Şampiyonluk yarışının bir diğer güçlü takımı ise Olympiakos. 2010'dan bu yana şampiyon olamayan Panathinaikos kalan haftalarda lider olup Yunanistan Ligi'nde zafer elde etmeye çalışacak. Panathinaikos'un bir diğer hedefi ise Yunanistan Kupası olacak. Yeşillerin oradaki rakibi ise Olympiakos.




#Fatih Terim
#Panathinaikos
#Yunanistan Ligi
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