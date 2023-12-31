Fatih Terim'in Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmasının ardından futbolseverler Yunanistan Ligi'nin yayıncısının kim olduğunu ve Panathinaikos'un maçlarının hangi kanaldan izlenebileceğini merak ediyor. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan lig ile ilgili girişimler sonuçlandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'in Yunanistan Ligi için anlaşma sağladığı belirtildi. Bu kapsamda Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçlarının TV 8,5 ve TV8'den canlı olarak izlenebileceği belirtildi.