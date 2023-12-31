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Spor

Panathinaikos'un maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından futbolseverler Yunanistan Ligi'nin ve Panathinaikos'un maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Türkiye'de Yunanistan Ligi maçlarını yayınlayan kanal bulunmuyor. Ancak Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'nde görev yapmasının ardından bu konuyla ilgili çalışmalar başlamıştı. Avrupa kupalarındaki maçların yayın haklarını elinde bulunduran EXXEN'in Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un maçları için anlaşma sağladığı öğrenildi. Buna göre Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un maçları şifresiz olarak TV 8,5 ve TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

17:50 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 19:45 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fatih Terim - Panathinaikos Teknik Direktörü
Fatih Terim - Panathinaikos Teknik Direktörü

Fatih Terim'in Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmasının ardından futbolseverler Yunanistan Ligi'nin yayıncısının kim olduğunu ve Panathinaikos'un maçlarının hangi kanaldan izlenebileceğini merak ediyor. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan lig ile ilgili girişimler sonuçlandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'in Yunanistan Ligi için anlaşma sağladığı belirtildi. Bu kapsamda Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçlarının TV 8,5 ve TV8'den canlı olarak izlenebileceği belirtildi.

Yunanistan Ligi hangi kanalda, Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un maçı şifresiz mi?

TV 8,5'tan yayınlanması beklenen Panathinaikos maçlarının şifresiz olarak izlenmesi bekleniyor. Bazı maçların da TV8'den ekrana gelebileceği belirtiliyor.

Panathinaikos şampiyonluk yaşamak istiyor

Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonluk hedefi bulunan Yunan takımı, Fatih Terim'i takımın başına getirerek bu konudaki iddiasını ortaya koydu. 70 yaşındaki çalıştırıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İkincilik başarı değil, şampiyonluğu hedefliyoruz" demişti. Terim, Şampiyonlar Ligi müziğinin Panathinaikos'un stadında duymak istediğini de ifade etmişti.

Fatih Terim, son olarak Galatasaray'da görev yapmıştı. Terim, Türkiye dışında ise Milan ve Fiorentina takımlarında çalışmıştı.

Yunanistan Ligi puan durumu / Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde kaçıncı sırada?




#Fatih Terim
#Panathinaikos
#Yunanistan Ligi
3 saat önce
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