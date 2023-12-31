Fatih Terim'in Yunan takımı Panathinaikos ile anlaşmasının ardından futbolseverler Yunanistan Ligi'nin yayıncısının kim olduğunu ve Panathinaikos'un maçlarının hangi kanaldan izlenebileceğini merak ediyor. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan lig ile ilgili girişimler sonuçlandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'in Yunanistan Ligi için anlaşma sağladığı belirtildi. Bu kapsamda Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçlarının TV 8,5 ve TV8'den canlı olarak izlenebileceği belirtildi.
TV 8,5'tan yayınlanması beklenen Panathinaikos maçlarının şifresiz olarak izlenmesi bekleniyor. Bazı maçların da TV8'den ekrana gelebileceği belirtiliyor.
Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonluk hedefi bulunan Yunan takımı, Fatih Terim'i takımın başına getirerek bu konudaki iddiasını ortaya koydu. 70 yaşındaki çalıştırıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İkincilik başarı değil, şampiyonluğu hedefliyoruz" demişti. Terim, Şampiyonlar Ligi müziğinin Panathinaikos'un stadında duymak istediğini de ifade etmişti.
Fatih Terim, son olarak Galatasaray'da görev yapmıştı. Terim, Türkiye dışında ise Milan ve Fiorentina takımlarında çalışmıştı.