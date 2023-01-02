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Pankartla tepki gösterdiler: Futbol hafta sonu oynanır

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında PSG ile karşılaşan Lens'te taraftarlar, maçların hafta içi oynatılmasını protesto etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pankartla tepki gösterdiler: Futbol hafta sonu oynanır
Lens tribünlerinde açılan pankart

Lig maçlarının hafta içi oynanmasına bir tepki de Lens taraftarından geldi.

Ligue 1'de sahasında PSG'yi konuk eden ev sahibi ekibin taraftarları, tribünde açtıkları pankartla durumu protesto etti.

Lig yönetimine ve yayıncı kuruluşa "Düzgün karar alın" çağrısı yapılan pankartta, "Futbol hafta sonu oynanır" mesajı verildi.

Öte yandan Lens, sahasında ağırladığı PSG'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. PSG'ye ligdeki ilk yenilgisini tattıran Lens, güçlü rakibi arasındaki farkı 4 puana indirdi.

PSG'de Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar maçta forma giymedi.

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