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Spor

Paok-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi 20. haftasında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında aynı puana sahip iki takım, kazanarak puan farkını 3'e çıkarmak istiyor. PAOK-PANATHİNAİKOS maçının 11'lerine ve canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:06 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 14:17 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
PAOK - PANATHİNAİKOS
PAOK - PANATHİNAİKOS

Terimli Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde zirve yarışında kritik maça çıkıyor. Yeşil-beyazlılar derbi karşılaşmasında PAOK'a konuk olacak.


PAOK-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan Süper Ligi 20. hafta Terimli Panathinaikos deplasmanda bu akşam PAOK'a konuk oluyor. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 1 erkanlarından naklen yayınlanacak.

PAOK-PANATHİNAİKOS MUHTEMEL 11'LER

Paok: Kotarski, Sastre, Kedziora, Michailidis, Baba, Meite, Ozdoev, Murg, Despodov, Taison, Thomas.

Panathinaikos: Lodygin, Vagiannidis, Samet, Hugo, Mladenovic, Kotsiras, Vilhena, Bakasetas, Mancini, Verbic, Sporar.

PAOK-PANATHİNAİKOS CANLI SKOR

#Panathinaikos
#PAOK
#Yunanistan Süper Ligi
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