Paok-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Terimli Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde zirve yarışında kritik maça çıkıyor. Yeşil-beyazlılar derbi karşılaşmasında PAOK'a konuk olacak.
PAOK-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yunanistan Süper Ligi 20. hafta Terimli Panathinaikos deplasmanda bu akşam PAOK'a konuk oluyor. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 1 erkanlarından naklen yayınlanacak.
PAOK-PANATHİNAİKOS MUHTEMEL 11'LER
Paok: Kotarski, Sastre, Kedziora, Michailidis, Baba, Meite, Ozdoev, Murg, Despodov, Taison, Thomas.
Panathinaikos: Lodygin, Vagiannidis, Samet, Hugo, Mladenovic, Kotsiras, Vilhena, Bakasetas, Mancini, Verbic, Sporar.