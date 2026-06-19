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PAOK teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı

PAOK teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı

16:4719/06/2026, Cuma
AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonunun lig aşamasının ilk hafta maçında PAOK ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımları Yunanistan’ın Selanik kentindeki Toumba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonunun lig aşamasının ilk hafta maçında PAOK ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımları Yunanistan’ın Selanik kentindeki Toumba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırmıştı.

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