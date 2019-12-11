UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris’te PSG ve Galatasaray taraftarları arasında olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Haber Merkezi DHA
PSG maçı için Fransa'ya gelen Galatasaraylı taraftarlar ile Fransız holiganlar arasında kavga çıktı.

PSG maçı için Fransa'ya gelen Galatasaraylı taraftarlar ile Fransız holiganlar arasında kavga çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı.

İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

Gözü dönen Fransız holiganlar Galatasaray taraftarlarına saldırdı
Diğer

Gözü dönen Fransız holiganlar Galatasaray taraftarlarına saldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain - Galatasaray maçı öncesinde Fransızlar, sarı kırmızılı taraftarlara çirkin saldırıda bulundu. 150-200 kişilik maskeli holigan grubu, Galatasaraylı taraftarların kortejine saldırdı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.


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