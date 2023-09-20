Patrick Kluivert: "Balotelli takıma çok katkı sağlayacak"

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Adana Demirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Patrick Kluivert yönetiminde çalışan mavi-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları, dar alan oyunu ve taktik çalışmayla son buldu.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kasımpaşa maçı için takımım fiziksel ve zihinsel olarak maça hazır. Bu maçlara karşı her zaman zihinsel olarak iyi odaklanmak zorundayız. Geniş bir kadroya sahibiz. Takımın yararına göre rotasyonlar yapacağız" diye konuştu.