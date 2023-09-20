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Spor

Patrick Kluivert: "Balotelli takıma çok katkı sağlayacak"

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, önlerindeki 3 önemli maçın olduğunu söyleyerek, "Önceliğimiz Kasımpaşa maçını kazanmak. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımım fiziksel ve zihinsel olarak bütün maçlara hazır durumda" dedi.

12:52 . 20/09/2023 Çarşamba
IHA
Adana Demirspor ligde 6. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ligde 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Adana Demirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Patrick Kluivert yönetiminde çalışan mavi-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları, dar alan oyunu ve taktik çalışmayla son buldu.


Patrick Kluivert: "Kasımpaşa maçına her anlamda hazır durumdayız"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kasımpaşa maçı için takımım fiziksel ve zihinsel olarak maça hazır. Bu maçlara karşı her zaman zihinsel olarak iyi odaklanmak zorundayız. Geniş bir kadroya sahibiz. Takımın yararına göre rotasyonlar yapacağız" diye konuştu.


"Balotelli, takıma çok katkı sağlayacak"

İtalyan golcü Mario Balotelli’nin durumu hakkında konuşan Kluivert, "Takıma baktığımızda sadece Mario Balotelli gelmedi. Takıma ayrıca Cisse, Zenelli ve Barasi de katıldı. Mario Balotelli’nin kondisyonu yavaş yavaş iyi duruma gelecek. Kondisyonu istediğimiz seviyeye geldiğinde takıma katkı sağlayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.


#Adana Demirspor
#Patrick Kluivert
#Mario Balotelli
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