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Spor

Paul Onuachu'dan itiraf: Tekniğiniz yoksa bu tarz bir golü asla atamazsınız

Bordo-mavililerin golcü Paul Onuachu, kulüp dergisindeki röportajında TÜMOSAN Konyaspor'a attığı jeneriklik gol anını anlattı. Onuachu, "Bu şekilde bir gol daha önce atmamıştım. Bu tarz goller kaliteyle, hızlı düşünme ve teknikle alakalıdır. Eğer yeterli tekniğiniz yoksa, bu tarz bir golü asla atamazsınız" ifadelerini kullandı.

13:02 - 3/01/2024 среда
Güncelleme: 13:17 - 3/01/2024 среда
Yeni Şafak
Paul Onuachu
Paul Onuachu

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, kulüp dergisine röportaj verdi. Trabzonspor kariyeri, şehir, hedefleri ve TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki attığı gol hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


Paul Onuachu'nun açıklamaları:
'Daha önce hiçbirinde görmedim'

"Kulüplerin oyuncularıyla ne şekilde ilgilendiklerini değerlendirdiğimde, açıkça söyleyebilirim ki Trabzonspor'da yaşadıklarımı daha önce oynadığım kulüplerin hiçbirinde görmedim"


'Bu durum çok etkileyici'

"İlgilenme seviyeleri inanılmaz. Oyuncuların her konuda rahat ettiğinden emin oluyorlar. Gece 2 ya da 3 olsun fark etmiyor, bir problem yaşarsanız telefon ettiğinizde neredeyse 5 dakika içinde birisi yardım için kapınızda oluyor. Bu durum çok etkileyici"

'Uçakların indiğini ve kalktığını görüyorum'

"Trabzon en iyi şekilde futbol oynayabileceğim bir şehir. Sakin, huzur veriyor ve çok güzel. Doğası da çok iyi. Trabzon'a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle. Trabzon hakkında her şeye bakınca, burası benim futbol oynayabileceğim tarzda bir yer. Burada olmak gerçekten harika. Bu arada, havalimanı yakınımızda, antrenmandayken uçakların indiğini ve kalktığını görüyorum. Bazen dikkatimi uçaklara verip, seyrettiğim oluyor"


'Tekniğiniz yoksa atamazsınız'

"Trabzonspor forması altında Konyaspor'a topukla attığım gol çok özel oldu. Bu şekilde bir gol daha önce atmamıştım. Ancak futbol anlardan ibarettir. Bu tarz goller kaliteyle, hızlı düşünme ve teknikle alakalıdır. Eğer yeterli tekniğiniz yoksa, bu tarz bir golü asla atamazsınız. Ailem, arkadaşlarım ve hatta tanımadıklarım, daha doğrusu bütün duacılarım, hepsi 'Bu Puskas ödüllük gol.' dedi. Annem ve babamı aradığımda ise çığlık çığlığaydılar. Eşim çok heyecanlıydı maç sonunda, benimle gurur duyuyordu"

'Manchester United'e karşı kritik bir golüm var'

"Gol atmak ve attırmak insanı mutlu ediyor. Bugüne dek çok gol attım ama ikisini unutamıyorum. İlki Manchester United'a attığım gol. Danimarka'da Midtjylland'da oynuyordum. UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United'e karşı kritik bir golüm vardı, çok baskı altında atmıştım. Diğeri Nijerya Milli Takımı adına attığım ilk golüm. İlk davetimde attığım golden gerçekten çok etkilenmiştim. Bunlara şimdi Konyaspor maçında attığım gol eklendi"






#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Süper Lig
2 часа(ов) назад
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