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Paul Pogba'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki

İngiltere ekibi Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini kınadı.

Haber Merkezi AA
Pogba bu sezon 8 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Pogba bu sezon 8 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Pogba, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yumruğunu havaya kaldırmış şekilde fotoğrafını paylaşarak, "Son günlerde Minneapolis'te yaşananlar hakkında hislerimi nasıl anlatabileceğim konusunda çok düşündüm. Öfke, nefret, acı, üzüntü hissettim. Futbolda, işte, okulda, her yerde, her gün ırkçılığa maruz kalan George ve tüm siyahi insanlar için üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Irkçılığın bir an önce sonlanması gerektiğini vurgulayan Pogba, "Yarın ya da ertesi gün değil, bugün bitmesi gerek. Irkçılıktan kaynaklanan şiddete artık müsamaha gösterilemez. Müsamaha etmeyeceğim, müsamaha etmeyeceğiz. Irkçılık cahilliktir, sevgi erdemdir. Sessiz kalmayın. Irkçılığa karşı durun" yorumunu yaptı.


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