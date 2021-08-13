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Pelkas kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Fenerbahçe’nin omuzundan sakatlık yaşayan Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Pelkas kaç hafta sahalardan uzak kalacak?
Pelkas geride bıraktığımız sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu

Fenerbahçe’de Pelkas şoku yaşanıyor. Yeni sezonun ilk maçında pazar günü Adana Demirspor’a konuk olacak sarı-lacivertli takımda Pelkas’ın dünkü antrenmanda omuzunun çıktığı açıklanmıştı.

"En kısa sürede döneceğim"

27 yaşındaki Yunan yıldız, bugün sosyal medya üzerinden durumuna ilişkin açıklama yaptı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Pelkas’ın açıklaması şöyle:

  • "Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim..."

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