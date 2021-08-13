Pelkas kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Fenerbahçe’de Pelkas şoku yaşanıyor. Yeni sezonun ilk maçında pazar günü Adana Demirspor’a konuk olacak sarı-lacivertli takımda Pelkas’ın dünkü antrenmanda omuzunun çıktığı açıklanmıştı.
"En kısa sürede döneceğim"
27 yaşındaki Yunan yıldız, bugün sosyal medya üzerinden durumuna ilişkin açıklama yaptı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Pelkas’ın açıklaması şöyle:
- "Omuz sakatlığım nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceğim için üzgünüm. En kısa sürede eski formuma kavuşup takıma katılmak istiyorum. Daha güçlü döneceğim..."
Fenerbahçe'de Pelkas'ın, omuzundaki sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı. pic.twitter.com/G3H2DVHN2g
Fenerbahçe'de Pelkas'ın, omuzundaki sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı. pic.twitter.com/G3H2DVHN2g— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 13, 2021