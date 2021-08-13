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Vitor Pereira yıldız oyuncu için yönetime mesaj gönderdi: Ondan asla vazgeçmem

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde giren Fenerbahçe'de, oyunculara gelen teklifler kafa karıştırmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc yönetimi ikiye bölmüş durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vitor Pereira, Miha Zajc için yönetime mesaj gönderdi: Ondan asla vazgeçmem
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelen oyuncular kadar giden oyuncular da çok önemli. Özellikle İtalya'dan teklifler alan Sloven oyuncu Miha Zajc yönetimi ikiye bölmüş durumda.

Geride bıraktığımız sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncuyu hem Genoa hem de Verona, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

"Ondan vazgeçmem"

Fakat teknik direktör Vitor Pereira, oyuncunun satılmasını veto etti. Tecrübeli teknik adam yönetime sunduğu raporda, "Ondan asla vazgeçmem. Şu anda takımın en formda oyuncuları arasında. Başarı için onun takımda kalması gerekiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

  • 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Mİha Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçeli oyuncu, Vitor Pereira'nın gözdesi oldu
SPOR
Fenerbahçeli oyuncu, Vitor Pereira'nın gözdesi oldu

Miha Zajc'ın Fürth'e attığı gol;

Transfermarkt verilerine göre Zajc'ın güncel bonservis değeri 3 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Zajc'ın güncel bonservis değeri 3 milyon euro.
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