Vitor Pereira yıldız oyuncu için yönetime mesaj gönderdi: Ondan asla vazgeçmem

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelen oyuncular kadar giden oyuncular da çok önemli. Özellikle İtalya'dan teklifler alan Sloven oyuncu Miha Zajc yönetimi ikiye bölmüş durumda.

Geride bıraktığımız sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncuyu hem Genoa hem de Verona, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

"Ondan vazgeçmem"

Fakat teknik direktör Vitor Pereira, oyuncunun satılmasını veto etti. Tecrübeli teknik adam yönetime sunduğu raporda, "Ondan asla vazgeçmem. Şu anda takımın en formda oyuncuları arasında. Başarı için onun takımda kalması gerekiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Mİha Zajc, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

SPOR Fenerbahçeli oyuncu, Vitor Pereira'nın gözdesi oldu

Miha Zajc'ın Fürth'e attığı gol;

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Miha Zajc’ın golü! 💪💛💙pic.twitter.com/ZkY9WadW62 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 31, 2021