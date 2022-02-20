Penaltıyı ayağıyla çıkardı Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Maç 4-0 bordo-mavililerin üstünlüğü ile devam ederken Alanya ekibi bir penaltı kazandı. Ancak Uğurcan Çakır harika bir kurtarışla farkın 3 inmesini engelledi.

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