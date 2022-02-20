Penaltıyı ayağıyla çıkardı

Ligin lideri Trabzonspor'da Uğurcan Çakır harika kurtarışlarına devam ediyor. Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan bordo-mavililerde 25 yaşındaki file bekçisi yine farkını ortaya koydu.
Eliyle de Ayağıyla da kurtarıyor
Mücadele 4-0 Trabzonspor lehine devam ederken 65. dakikada Alanyaspor bir penaltı atışı kazandı. Topun gerisine geçen Wilson Eduardo penaltıyı kullandı fakat Uğurcan Çakır şutu ayağıyla çıkardı.
İşte o kurtarış:
Uğurcan Çakır, Wilson Eduardo'nun penaltısını böyle kurtardı👇pic.twitter.com/D9svNL43v7
Uğurcan Çakır, Wilson Eduardo'nun penaltısını böyle kurtardı👇pic.twitter.com/D9svNL43v7— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 20, 2022