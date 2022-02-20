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Penaltıyı ayağıyla çıkardı

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Maç 4-0 bordo-mavililerin üstünlüğü ile devam ederken Alanya ekibi bir penaltı kazandı. Ancak Uğurcan Çakır harika bir kurtarışla farkın 3 inmesini engelledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Penaltıyı ayağıyla çıkardı
Uğurcan Çakır bu sezon 28 resmi maça çıktı

Ligin lideri Trabzonspor'da Uğurcan Çakır harika kurtarışlarına devam ediyor. Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan bordo-mavililerde 25 yaşındaki file bekçisi yine farkını ortaya koydu.

Eliyle de Ayağıyla da kurtarıyor

Mücadele 4-0 Trabzonspor lehine devam ederken 65. dakikada Alanyaspor bir penaltı atışı kazandı. Topun gerisine geçen Wilson Eduardo penaltıyı kullandı fakat Uğurcan Çakır şutu ayağıyla çıkardı.

İşte o kurtarış:

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