Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti. Peki, Pendikspor başkanı Mahmut Türkoğlu neden istifa etti? İşte detaylar.
Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti.
PENDİKSPOR BAŞKANI MAHMUT TÜRKOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti.
Türkoğlu, yaptığı açıklamada, "İki yıl boyunca başkanlığını yaptığım Pendikspor Kulübünden bugün resmi olarak kendi özel ve ailevi işlerim nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
Pendikspor, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 10 puanla 15. sırada bulunuyor.