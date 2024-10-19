Pendikspor başkanı Mahmut Türkoğlu neden istifa etti?

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Günün açılış maçında Kayserispor evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek. 1. Lig’de de bugün toplamda 4 maç oynanacak. Premier Lig’de Ferdi Kadığoğlu’lu Brighton deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. La Liga’da Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo’ya konuk olacak. Serie A’da Kenan Yıldız’ın forma giydiği Juventus evinde Lazio’yu konuk edecek. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ne zaman, hangi gün? İşte 19 Ekim Cumartesi Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, LA Liga, Serie A ve Fransa Lig 1’de günün maç programı…