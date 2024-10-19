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Pendikspor başkanı Mahmut Türkoğlu neden istifa etti?

Pendikspor başkanı Mahmut Türkoğlu neden istifa etti?

15:5119/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti. Peki, Pendikspor başkanı Mahmut Türkoğlu neden istifa etti? İşte detaylar.

Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti.

PENDİKSPOR BAŞKANI MAHMUT TÜRKOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, "İki yıl boyunca başkanlığını yaptığım Pendikspor Kulübünden bugün resmi olarak kendi özel ve ailevi işlerim nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Pendikspor, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 10 puanla 15. sırada bulunuyor.


Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Fransa Lig 1’de 19 Ekim Cumartesi Günün Maç Programı

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Günün açılış maçında Kayserispor evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek. 1. Lig’de de bugün toplamda 4 maç oynanacak. Premier Lig’de Ferdi Kadığoğlu’lu Brighton deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. La Liga’da Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo’ya konuk olacak. Serie A’da Kenan Yıldız’ın forma giydiği Juventus evinde Lazio’yu konuk edecek. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ne zaman, hangi gün? İşte 19 Ekim Cumartesi Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, LA Liga, Serie A ve Fransa Lig 1’de günün maç programı…



#Mahmut Türkoğlu
#Pendikspor
#Trendyol 1. Lig

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