Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Günün açılış maçında Kayserispor evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek. 1. Lig’de de bugün toplamda 4 maç oynanacak. Premier Lig’de Ferdi Kadığoğlu’lu Brighton deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. La Liga’da Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo’ya konuk olacak. Serie A’da Kenan Yıldız’ın forma giydiği Juventus evinde Lazio’yu konuk edecek. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ne zaman, hangi gün? İşte 19 Ekim Cumartesi Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, LA Liga, Serie A ve Fransa Lig 1’de günün maç programı…
Milli aranın ardından tüm dünyada lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, LA Liga, Serie A ve Fransa Lig 1’de bugün birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Avrupa’da forma giyen milli yıldızlarımız bugün takımlarıyla lig maçına çıkacak. Süper Lig’de ise lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. İşte 19 Ekim Cumartesi tüm liglerde haftanın maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19 Ekim Cumartesi tüm liglerde haftanın maç programı şu şekilde;
TRENDYOL SÜPER LİG
13:30 Kayserispor v Gaziantep FK
16:00 Trabzonspor v Başakşehir FK
19:00 Eyüpspor v Göztepe
19:00 Antalyaspor v Galatasaray
TFF 1. LİG
13:30 Bandırmaspor v Fatih Karagümrük
16:00 Gençlerbirliği v Amed SK
19:00 Adanaspor v Şanlıurfaspor
19:00 Kocaelispor v Ümraniyespor
PREMİER LİG
14:30 Tottenham v West Ham United
17:00 Fulham v Aston Villa
17:00 Ipswich Town v Everton
17:00 Manchester United v Brentford
17:00 Southampton v Leicester City
17:00 Newcastle United v Brighton & Hove Albion
19:30 Bournemouth v Arsenal
LA LİGA
15:00 Athletic Bilbao v Espanyol
17:15 Osasuna v Real Betis
19:30 Girona v Real Sociedad
22:00 Celta Vigo v Real Madrid
SERİE A
16:00 Genoa v Bologna
16:00 Como v Parma
19:00 Milan v Udinese
21:45 Juventus v Lazio
FRANSA LİG 1
18:00 Brest v Rennes
20:00 Saint-Etienne v Lens
22:00 PSG v RC Strasbourg
BUNDESLİGA
16:30 Freiburg v Augsburg
16:30 Bayer Leverkusen v Eintracht Frankfurt
16:30 Mönchengladbach v Heidenheim
16:30 Hoffenheim v Bochum
16:30 Mainz 05 v RB Leipzig
19:30 Bayern Münih v Stuttgart