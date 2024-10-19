BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Lige milli ara sebebiyle 1 hafta ara verildi. Haftanın açılış maçında yarın Bellona Kayserispor - Gaziantep FK’yı konuk edecek. Haftayı BAY geçen takım ise Adana Demirspor olacak. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimle oynuyor? İşte 9. hafta fikstürü…