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Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Fransa Lig 1’de 19 Ekim Cumartesi Günün Maç Programı

Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Fransa Lig 1’de 19 Ekim Cumartesi Günün Maç Programı

10:2819/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
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19 Ekim Cumartesi Günün Maç Programı
19 Ekim Cumartesi Günün Maç Programı

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 maçla başlayacak. Günün açılış maçında Kayserispor evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek. 1. Lig’de de bugün toplamda 4 maç oynanacak. Premier Lig’de Ferdi Kadığoğlu’lu Brighton deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. La Liga’da Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo’ya konuk olacak. Serie A’da Kenan Yıldız’ın forma giydiği Juventus evinde Lazio’yu konuk edecek. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ne zaman, hangi gün? İşte 19 Ekim Cumartesi Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, LA Liga, Serie A ve Fransa Lig 1’de günün maç programı…

Milli aranın ardından tüm dünyada lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, LA Liga, Serie A ve Fransa Lig 1’de bugün birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Avrupa’da forma giyen milli yıldızlarımız bugün takımlarıyla lig maçına çıkacak. Süper Lig’de ise lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. İşte 19 Ekim Cumartesi tüm liglerde haftanın maç programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19 Ekim Cumartesi tüm liglerde haftanın maç programı şu şekilde;

TRENDYOL SÜPER LİG

13:30 Kayserispor v Gaziantep FK

16:00 Trabzonspor v Başakşehir FK

19:00 Eyüpspor v Göztepe

19:00 Antalyaspor v Galatasaray

TFF 1. LİG

13:30 Bandırmaspor v Fatih Karagümrük

16:00 Gençlerbirliği v Amed SK

19:00 Adanaspor v Şanlıurfaspor

19:00 Kocaelispor v Ümraniyespor

PREMİER LİG

14:30 Tottenham v West Ham United

17:00 Fulham v Aston Villa

17:00 Ipswich Town v Everton

17:00 Manchester United v Brentford

17:00 Southampton v Leicester City

17:00 Newcastle United v Brighton & Hove Albion

19:30 Bournemouth v Arsenal

LA LİGA

15:00 Athletic Bilbao v Espanyol

17:15 Osasuna v Real Betis

19:30 Girona v Real Sociedad

22:00 Celta Vigo v Real Madrid

SERİE A

16:00 Genoa v Bologna

16:00 Como v Parma

19:00 Milan v Udinese

21:45 Juventus v Lazio

FRANSA LİG 1

18:00 Brest v Rennes

20:00 Saint-Etienne v Lens

22:00 PSG v RC Strasbourg

BUNDESLİGA

16:30 Freiburg v Augsburg

16:30 Bayer Leverkusen v Eintracht Frankfurt

16:30 Mönchengladbach v Heidenheim

16:30 Hoffenheim v Bochum

16:30 Mainz 05 v RB Leipzig

19:30 Bayern Münih v Stuttgart



#Süper Lig
#Premier Lig
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