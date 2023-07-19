Pendikspor Ümraniye'de oynayacak

Süper Lig'de 2023-24 sezonun fikstürü kura çekimiyle belirlendi. Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakaları ile sona erecek.