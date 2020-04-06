Pep Guardiola'nın annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, İspanya'nın Barselona kentinde hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 15 bin 887 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 55 can kaybıyla İspanya, 9 bin 620 ile ABD, 8 bin 78 ile Fransa, 4 bin 934 ile İngiltere ve 3 bin 603 ile İran takip etti.