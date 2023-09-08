Pepe Trabzonspor için geldi

Pepe, Trabzonspor formasıyla poz verdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, adı Beşiktaş ile de anılan Nicolas Pepe'de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililerin 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
TSİ 04.40'ta özel uçakla İstanbul'a gelen 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasıyla poz vererek bordo-mavili taraftara şu mesajı yolladı:
"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"
Fildişi Sahili yıldızın bugün kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.
Pepe, 1 Ağustos 2019'da 80 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Arsenal'a transfer olmuştu.
Geçen sezon kiralık olarak Fransız ekibi Nice'de forma giyen Pepe, 28 resmi maçta 8 gol ve 1 asistle oynamıştı.