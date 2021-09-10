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Pereira'nın vazgeçilmezleri

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın göreve gelmesiyle birlikte kadro yapılanmasındaki bazı değişiklikler de dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pereiranın vazgeçilmezleri
Fenerbahçe Pereira yönetiminde Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli takımda sezon öncesi, ismi gönderilecekler arasında yer alan Luiz Gustavo, Miha Zajc, Philip Novak ve Marcel Tisserand gibi isimler Portekizli teknik adamın gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli takımda kaldı.

Geçen sezon ilk 11’de düşünülmeyen Ferdi Kadıoğlu ile geçen sezon ligin son haftalarında yedek kulübesine hapsolan Luis Gustavo ilk 11’in değişilmezleri oldu.

Sezon başında gönderilmesi düşünülen Tisserand ve geçen sezon kiralık olarak başka takımda forma giyen Zajc da teknik direktör Vitor Pereira’nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Çek sol bek Novak da hem sol bek hem de sol kanat bek için rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor.

İrfan Can ve Serdar Aziz rotasyonda

Geçen sezon genellikle yedek soyunan Nazım Sangare de yabancı oyuncu kuralı nedeniyle sağ kanat bek olarak teknik direktör Vitor Pereira’nın ilk 11’de düşündüğü isimlerden. Portekizli teknik adam, geçen sezonun flaş transferi İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra ilk 11’in değişmez isimleri arasında yer alan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş’ı da rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.

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