Pereyra Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş, Leicester City'nin Ganalı stoperi Daniel Amartey ile 2+1 yıllığına anlaşırken, Saiss'in takımdan ayrılmasını bekliyor. Siyah-beyazlılar, hücum hattı için de Sırp yıldız Dusan Tadic ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş orta saha için de Pereyra'yı gündemine aldı.