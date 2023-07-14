Pereyra Beşiktaş için geliyor

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Orta saha için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Arjantinli Roberto Pereyra ile anlaşma sağlandı. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçip imzayı atmak için İstanbul'a davet edildi.
Roberto Pereyra geride kalan sezonda Udinese formasını 36 resmi maçta giydi. Arjantinli oyuncu bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Roberto Pereyra aynı zamanda 9 asist üretti.
Cadetes'te futbola başlayan Roberto Pereyra daha sonra River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 19 maça çıkan Roberto Pereyra, 2 gol atma başarısı gösterdi.