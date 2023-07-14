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Spor

Pereyra Beşiktaş için geliyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Udinese'den ayrılan Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra ile anlaşma sağladı. Oyuncu İstanbul'a davet edildi.

10:42 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Orta saha için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Arjantinli Roberto Pereyra ile anlaşma sağlandı. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçip imzayı atmak için İstanbul'a davet edildi.


Roberto Pereyra geride kalan sezonda Udinese formasını 36 resmi maçta giydi. Arjantinli oyuncu bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Roberto Pereyra aynı zamanda 9 asist üretti.


Cadetes'te futbola başlayan Roberto Pereyra daha sonra River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 19 maça çıkan Roberto Pereyra, 2 gol atma başarısı gösterdi.




#Beşiktaş
#Roberto Pereyra
#Süper Lig
#Transfer
1 saat önce
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