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Spor

Petkovic transferinde Trabzonspor'un rakibi yok

Bordo-mavili takımın, Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic'e ilgisi Hırvatistan basınında da geniş yer buldu. Jutarnji Gazetesi, Trabzonspor'un oyuncu ile ciddi biçimde ilgilendiğini ve şu ana kadar teklif yapan tek kulüp olduğunu yazdı.

11:07 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bjelica, eski öğrencisi Petkovic'i kadroda görmek istiyor.

Bjelica, eski öğrencisi Petkovic'i kadroda görmek istiyor.

Transfer sürecinde hareketli günler geçiren Trabzonspor'da bir isim üzerindeki odaklanma sürüyor. Bordo-mavililerin forvet hattını güçlendirmek için uzun süredir ilgilendiği Hırvat yıldız Bruno Petkovic'ten dikkat çekici bir haber geldi. Jutarnji Gazetesi'nin deneyimli yazarı Drazen Antolic, yayımlanan köşe yazısında Petkovic'in transferiyle ilgili önemli bilgiler paylaşırken, 28 yaşındaki Hırvat futbolcuya teklif gönderen tek kulübün Trabzonspor olduğunu yazdı. Bu durum, bordo-mavili takımın oyuncunun transferi için ciddi adımlar atan tek kulüp olduğunu göstermiş oldu.


Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Petkovic'i takımda görmek isterken, bu transferin kampa kadar yetişmesini bekliyor.


Sözleşmesi 2024'te bitiyor

Bjelica'nın, Petkovic'in yeteneklerine ve performansına olan inancı büyük bir motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor. Ancak Dinamo Zagreb'in bonservis bedeli olarak talep ettiği 4 milyon euronun, Trabzonspor yönetimi tarafından yüksek bulunduğu daha önce açıklanmıştı.


Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bordo-mavililerin, Dinamo Zagreb'in istediği bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalıştığı kaydedildi. Bu sezon 42 maçta forma giyen Petkovic, 14 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.






#Trabzonspor
#Bruno Petkovic
#Nenad Bjelica
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