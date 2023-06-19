Petkovic transferinde Trabzonspor'un rakibi yok

Transfer sürecinde hareketli günler geçiren Trabzonspor'da bir isim üzerindeki odaklanma sürüyor. Bordo-mavililerin forvet hattını güçlendirmek için uzun süredir ilgilendiği Hırvat yıldız Bruno Petkovic'ten dikkat çekici bir haber geldi. Jutarnji Gazetesi'nin deneyimli yazarı Drazen Antolic, yayımlanan köşe yazısında Petkovic'in transferiyle ilgili önemli bilgiler paylaşırken, 28 yaşındaki Hırvat futbolcuya teklif gönderen tek kulübün Trabzonspor olduğunu yazdı. Bu durum, bordo-mavili takımın oyuncunun transferi için ciddi adımlar atan tek kulüp olduğunu göstermiş oldu.

Bjelica'nın, Petkovic'in yeteneklerine ve performansına olan inancı büyük bir motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor. Ancak Dinamo Zagreb'in bonservis bedeli olarak talep ettiği 4 milyon euronun, Trabzonspor yönetimi tarafından yüksek bulunduğu daha önce açıklanmıştı.