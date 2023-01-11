Allyson’a 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında gerçekleşen saha ve tribün olaylarıyla ilgili cezaları açıkladı.

Antalyaspor’un Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk’in maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 26 bin lira, Antalyaspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik’e 26 bin lira para cezası uygulandı.

Fenerbahçe'ye 156 bin TL

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Sarı-lacivertli kulübün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden 100 bin TL para cezası cezalandırıldı.

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Galatasaray'a bloke cezası

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribünlerde yer alan seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edildi. Aynı mücadelede Ankaragücü taraftarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

Kayserispor-Karagümrük

Kayserispor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın tekrar edildiği gerekçesiyle 100 bin TL ile cezalandırıldığı açıklandı. Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 350 bin TL para cezası verildi.

Alysson'a 2 maç

Süper Lig’de Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Allyson’a 2 maç men ve 17 bin 350 lira para cezası verildiği bildirildi.

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