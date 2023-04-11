PFDK kararları açıklandı: Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki'nin sevkine karar verildi

İşte o açıklama;





"Hukuk Müşavirliği’nce 11.04.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.





1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 07.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu VALON ETHEMİ’nin 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 10.04.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 10.04.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 10.04.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,





FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





8- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü’nün 09.04.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,





BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı NAHİD RAMAZAN YAMAK’ın aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,





BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi FERHAT KARADEMİR’in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



