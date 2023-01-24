PFDK sevkleri açıklandı: Erol Bilecik ve Valentin Rosier listede olan isimler

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları belli oldu.
PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde;
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI’nın aynı müsabakadaki“hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ÇETİN UZUNO’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALPER TÜRKMEN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TAYFUN RAMAZAN YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi HAKAN PAZAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALİ TÜRKMEN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AHMET DİRGENALİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ZEHRA TAŞYÜREK’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MURAT KORUCU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi GÜLER ERKILIÇ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TUGAY AKIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BÜNYAMİN EROL’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü Teknik Sorumlusu RECEP UÇAR’ın müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi EROL BİLECİK’in müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan“hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 20.01.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."