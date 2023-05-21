Pierre Mauroy Stadyumu'nda Burak Yılmaz rüzgarı

Futbolculuğunun son dönemini yaşayan ve geçtiğimiz günlerde formasını giydiği Fortuna Sittard için veda niteliğinde paylaşım yapan eski milli golcü Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teknik direktörlüğe adım attığının sinyalini verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.