Pierre Mauroy Stadyumu'nda Burak Yılmaz rüzgarı

Burak Yılmaz Lille taraftarını selamladı.
Ligue 1'in 36. haftasında Lille, evinde milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı ağırladı. Mücadelenin başlama vuruşunu Lille'in eski oyuncusu Burak Yılmaz yaptı.
Pierre Mauroy Stadyumu çimlerine yeniden ayak basan Burak, Lille taraftarlarının büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.
Eski takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan milli futbolcu, maçın başlama vuruşunu sembolik olarak gerçekleştirdi.
Burak Yılmaz attığı gollerle Lille'in 2020-21 sezonundaki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.
Lille-Marsilya maçı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.