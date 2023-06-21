Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor: Seri A'ya dönecek

Spor Toto Süper Lig takımı Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran teknik direktör Andrea Pirlo'nun, İtalya Serie A ekibi Lecce'nin transfer gündeminde olduğu öne sürüldü.





Pirlo, Lecce ile görüşüyor

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Pirlo'nun Lecce'nin başına geçme ihtimali artıyor. İtalyan kulübünü teknik heyet sorumlusu Pantaleo Corvino'nun, Andrea Pirlo'nun menajeri Tullio Tinti ile bir araya gelerek bir görüşme yaptığı belirtildi.









Liste başında Pirlo var

Haberde, Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra boşta olan 44 yaşındaki teknik adamın, Lecce'nin teknik direktör adayları arasında liste başı olduğu ancak Roberto D'Aversa ve Marco Giampaolo'nun da adaylar arasında bulunduğu ifade edildi.





Seri A'da 16.oldular