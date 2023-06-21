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Spor

Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor: Seri A'ya dönecek

Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Andrea Pirlo'nun, Serie A takımı Lecce ile teknik direktörlük görevi için görüştüğü iddia edildi. İtalya basınına göre Lecce'nin listesinin ilk sırasında Pirlo var.

22:01 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pirlo geçen sezonunu Karagümrük'te tamamladı.

Pirlo geçen sezonunu Karagümrük'te tamamladı.

Spor Toto Süper Lig takımı Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran teknik direktör Andrea Pirlo'nun, İtalya Serie A ekibi Lecce'nin transfer gündeminde olduğu öne sürüldü.


Pirlo, Lecce ile görüşüyor

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Pirlo'nun Lecce'nin başına geçme ihtimali artıyor. İtalyan kulübünü teknik heyet sorumlusu Pantaleo Corvino'nun, Andrea Pirlo'nun menajeri Tullio Tinti ile bir araya gelerek bir görüşme yaptığı belirtildi.



Liste başında Pirlo var

Haberde, Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra boşta olan 44 yaşındaki teknik adamın, Lecce'nin teknik direktör adayları arasında liste başı olduğu ancak Roberto D'Aversa ve Marco Giampaolo'nun da adaylar arasında bulunduğu ifade edildi.


Seri A'da 16.oldular

Andrea Pirlo, geride kalan sezonda Karagümrük'ün başında 31 maça çıktı ve 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 38 puan topladı. Lecce ise Serie A'da 36 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 16. sırada sezonu bitirdi.

#Andrea Pirlo
#Seri A
#Lecce
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