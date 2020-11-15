SÜPER LİG

Podolski klip çekimi için kamera karşısına geçti

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Patara Antik Kenti'nin tanıtımı için çekimler yaptı.

Haber Merkezi AA
Podolski, klip çekimlerinde ata bindi.

Podolski, klip çekimlerinde ata bindi.

Fotoğraf: Antalyaspor Kulübü / AA

Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) iş birliğiyle kentin tarihi ve turistik bölgelerinin futbol ile tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin teması ilan edilen Patara Antik Kenti'nde yapıldı.

Patara Antik Kenti ve kum tepelerinde yapılan çekimlerle Alman futbolcu Lukas Podolski'nin yer aldığı bir klip hazırlandı.

Tanıtım klibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla gösterilmesi amaçlanıyor.

Podolski tarihi mekanlarda top sektirdi.
Podolski tarihi mekanlarda top sektirdi.
AA

"Kentimizin tanıtımını daha farklı kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz"


ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, dünyanın birçok ülkesinde, kentlerin tanıtımında sporun kullanıldığını belirtti.

Antalyaspor'un son dönemlerde elde ettiği başarılar ve yıldız futbolcu transferler ile dünyada bilinirliğinin arttığını anlatan Ege, "Vakıf olarak, amacımız kültür, spor ve tarihi bir arada sunabilmek ve bunun içinde her şey olan 'All in Antalya' mesajını tüm dünyaya ulaştırmak. Projemizle, futbolcularımızın hayranlarından ve Antalyaspor taraftarlarının gücünden faydalanarak, kentimizin tanıtımını daha farklı kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ege, ilk çekime katkı sağlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve Lukas Podolski'ye teşekkür etti.

Podolski tarihi mekanlarda poz verdi.
Podolski tarihi mekanlarda poz verdi.
AA

"Podolski gün boyunca bize farklı alanda görüntüler verdi"


Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken ise kulüp olarak kentin tanıtımına destek verdiklerini kaydetti.

Tanıtım etkinliğinin aylar öncesinde planlandığını ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendiğini belirten Beken, "Serinin ilk ayağını Patara'da yaptık. Podolski gün boyunca bize farklı alanda görüntüler verdi. En kısa zamanda hazırlanan videoyu sosyal medya kanallarından tüm dünyaya ulaştırmayı düşünüyoruz. Antalya bir dünya markası. Güzellikleri ve değerleriyle ön planda" değerlendirmesinde bulundu.

Podolski tarihi mekanlarda poz verdi.
Podolski tarihi mekanlarda poz verdi.
AA

"Antalya'mızı dünyanın dört bir yanına Podolski katkısıyla tanıtmanın önemli olduğunu düşünüyoruz"


Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol da Antalya'yı tanıtacak her projenin içinde olmayı görev saydıklarını ifade etti.

Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, her 20 kilometrede bir tarihi eserlere sahip olduğuna dikkati çeken Varol, "Patara bu tarihi bölgenin en önemli şehirlerinden biri. Antalya'mızı dünyanın dört bir yanına Podolski katkısıyla tanıtmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye yanıt: Doğru tercih yaptım
Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye yanıt: Doğru tercih yaptım

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde bulunan Fenerbahçe’de yeni transferlerden Sinan Gümüş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 hafta önce atılan imza için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gümüş, “Tabii ki böyle büyük bir ailenin parçası olmayı için hep dört gözle bekliyordum. Yaklaşık beş gün önce katıldım takıma. Güzel geçiyor, ortam güzel, idmanlar yoğun ve ağır geçiyor. Geç geldiğim için ekstra idmanlar yapıyorum. Dört gözle sezonun başlamasını bekliyorum” dedi.“Çok doğru bir tercih yaptım”Lukas Podolski’nin ‘Ben olsaydım Fenerbahçe’ye gitmezdim’ şeklindeki açıklamaları ile alakalı da Sinan Gümüş, “Açıkçası Lukas’ın söylediklerini bende internetten okudum. Tabii ki her oyuncunun düşünce tarzlı farklıdır. O yüzden saygı duyuyorum. Ben kararımın arkasında duruyorum ve çok doğru bir tercih yaptım. Yaklaşık 3-4 aydır Emre ağabeyle sürekli güzel bir görüşmelerimiz oldu. Bana Fenerbahçe’nin ne kadar büyük ve ortamın keyifli olduğunu anlattı. Buradan Ali Koç başkanıma teşekkür etmek istiyorum, Erol hocaya da öyle. Bana Fenerbahçe’yi çok güzel anlattılar. Benimle ilgili düşüncelerini anladım. Bana inanıp güvendikleri için bana başarılı olmak istediklerini ilettiler” şeklinde konuştu. “Benim için tek yer Türk Milli Takımı”Türk pasaportuyla alakalı sorunları çözmeye yakın olduğunu belirten başarılı oyuncu, “Benim için tek bir milli takım var o da Türk Milli Takımı. Sonunda çözmek üzereyim pasaport durumunu. Bunun için çok mutluyum. Büyük ihtimal haftaya yazılı onayı alırsak başvuru yapacağız. İnşallah milli takıma davet edilirim. Yarın bir Süper Lig maçı olsaydı hazır olmamış durumda olurdum. Antalya’da son 5 hafta bir sakatlık geçirmiştim. Tabii kendim çabalıyorum. İnşallah 1-2 hafta sonra yüzde yüzüme gelirim” diye konuştu.Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer etti“İnşallah Fenerbahçe formasıyla milli takıma seçilirim”Fenerbahçe camiası hakkında da görüşlerini aktaran Gümüş, “Fenerbahçe büyük bir camia. Başka takımlarda oynadım ve rakip oldum. Her zaman bir saygı vardı, her zaman da bu olacak. Bizim hedefimiz her zaman şampiyon olmak. İnşallah buradan Fenerbahçe’yle birlikte milli takıma gitmek ve Fenerbahçe’ye para kazandırıp Avrupa’ya gidebilirim” ifadelerini kullandı.“Fenerbahçe’ye yedek oyuncu olarak gelmedim”Sarı-lacivertlilerde kadro rekabeti hakkında ise Gümüş, şunları söyledi:“Son yıllar hep 34 maç oynandı ve 40 maça çıktı. Yoğun bir tempo var önümüzde. Bu haftalar çok önemli. Önemli olan takım kalitesi ve bizde o kalite var. Kim oynarsa oynasın bizim hedefimiz belli. Çekişmeli geçecek bence. İnşallah 40 maç sonra şampiyon biz oluruz. Açıkçası ben Fenerbahçe’ye yedek oyuncu olarak gelmedim. Kesinlikle formayı kapmak ve kimseye vermek istemiyorum. Gol ve asist hedeflerim var ama önemli olan takımın kazanması. 3 puana benim gol ve asist katkım olursa ne güzel.” “Taraftar her zaman bana güvensin”Fenerbahçe taraftarının kendisine güvenmesi gerektiğine vurgu yapan Sinan Gümüş, “Taraftar her zaman bana güvensin. İnşallah gollerimle onları mutlu ederim ve hep beraber umarım şampiyonluk kutlamasını yaşarız. Takım çok kaliteli ve birkaç transferimiz daha gelecek. Yeni transferlerinde büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu an olan kadro bence yeterli olabilir. Bu şampiyonluğa çok inanıyorum. Herkes insan olarak, oyuncu olarak çok büyük bir karakter. İnşallah bir aile olarak bu yola girip şampiyon oluruz” sözleriyle görüşlerini belirtti.“Ferdi çok kaliteli bir oyuncu”Takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu’nun performansına da değinen 26 yaşındaki futbolcu, “Ferdi önceden de izlediğim bir oyuncu, çok kaliteli ve yaşı çok genç. Geçen sene 20’den fazla maça çıktı. Türkiye’de önemli olan istikrarlı olmak, onda onu görüyorum. Kendine güvenir, böyle devam ederse başarılır olur. Rakip olarak görmüyorum, o kardeşim gibi. Kim daha iyi performans sergilerse o oynasın” ifadelerini kullandı.Sinan Gümüş son olarak ise eski takımı Antalyaspor’a bir mesaj gönderdi ve şöyle konuştu:“Antalyaspor camiasına ve halkına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Ali Şafak Öztürk’e teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Tabii ki kararım Fenerbahçe. Onlar da beni transfer etmek istedi ama buradayım. 5-6 yıl sonra belki olabiliriz onlarla.”Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe'deGol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi


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