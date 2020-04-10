SÜPER LİG

Podolski maskeyi taktı pazara çıktı

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Serik ilçesinde cuma pazarında alışveriş yaptı.

Haber Merkezi DHA
Podolski pazar alışverisindeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Podolski pazar alışverisindeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, alışveriş yapmak için ilçedeki cuma pazarına geldi.

Pazarda halkın ilgisiyle karşılaşan Podolski, bol bol meyve ve sebze aldı. Podolski'nin alışveriş sırasında maske takması dikkati çekti.

"Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum"


34 yaşındaki futbolcu pazar alışverişindeki fotoğrafını, "Harika insanlar, mükemmel bir gelenek ve kaliteli ürünler. Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum" ifadeleriyle paylaştı.

Pazarda ilgiyle karşılanan Podolski, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.
Pazarda ilgiyle karşılanan Podolski, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.


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