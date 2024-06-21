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Spor

Avusturya EURO 2024 D Grubu maçında Polonya'yı mağlup etti |ÖZET

EURO 2024 D Grubu maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Avusturya sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Trauner, 66. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada Arnautovic (P) kaydetti. Polonya - Avusturya maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:54 - 21/06/2024 Friday
Güncelleme: 20:55 - 21/06/2024 Friday
Yeni Şafak
Avusturya ilk galibiyetini aldı.
Avusturya ilk galibiyetini aldı.

Avusturya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu karşılaşmasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Trauner, 66. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada Arnautovic (P) kaydetti.


Polonya'nın tek golünü 30. dakikada Piatek attı.


Bu sonucun ardından Avusturya puanını 3 yaparak ilk galibiyetini aldı. Polonya ise ikinci maçında da mağlubiyetle ayrıldı.


POLONYA - AVUSTURYA MAÇ SONUCU


POLONYA - AVUSTURYA MAÇ ÖZETİ

Polonya - Avusturya maçının özetini izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU



#EURO 2024
#Polonya
#Avusturya
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