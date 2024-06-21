Avusturya ilk galibiyetini aldı.
Avusturya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu karşılaşmasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Trauner, 66. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada Arnautovic (P) kaydetti.
Polonya'nın tek golünü 30. dakikada Piatek attı.
Bu sonucun ardından Avusturya puanını 3 yaparak ilk galibiyetini aldı. Polonya ise ikinci maçında da mağlubiyetle ayrıldı.
POLONYA - AVUSTURYA MAÇ SONUCU
POLONYA - AVUSTURYA MAÇ SONUCU
POLONYA - AVUSTURYA MAÇ ÖZETİ
POLONYA - AVUSTURYA MAÇ ÖZETİ
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
#EURO 2024
#Polonya
#Avusturya
1 hour ago