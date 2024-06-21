Avusturya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu karşılaşmasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Trauner, 66. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada Arnautovic (P) kaydetti.

Bu sonucun ardından Avusturya puanını 3 yaparak ilk galibiyetini aldı. Polonya ise ikinci maçında da mağlubiyetle ayrıldı.