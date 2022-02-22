Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Play-Off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol takımı 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupasına katılabilmek için play-off maçı oynanacak. 24 Mart tarihinde Portekiz ile karşılaşacak olan milli takım rakibini elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Dünya Kupası'na katılabilmek için final maçı oynayacak. Peki Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Play-Off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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