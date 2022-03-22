Spor Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL FUTBOL

Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol takımı 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupasına katılabilmek için play-off maçı oynanacak. 24 Mart tarihinde Portekiz ile karşılaşacak olan milli takım rakibini elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Dünya Kupası'na katılabilmek için final maçı oynayacak. Peki Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Portekiz-Türkiye maçının hakemi kim?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekiz-Türkiye maçı ne zaman? Portekiz-Türkiye maçının hakemi
Portekiz-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunu Hollanda'nın 2 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Türkiye finallere katılabilmek statü gereği play-off oynamak durumunda. Milli takımımız serüvenine devam edebilmek için A Grubunu Sırbistan'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Portekiz İle karşılaşacak.

Portekiz-Türkiye play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek amacıyla tek maç eleme usulü oynanacak olan play-off turu yarı final maçında, Türkiye deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma 24 Mart Perşembe günü Porto'daki 50. 476 kişi kapasiteli Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak. Mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Portekiz-Türkiye maçının galibi play-off final maçında İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Dünya Kupası'na katılabilmek için final maçı oynayacak.

En son 20 yıl önce Dünya Kupası gördük

A Milli Futbol Takımımız en son 2002 Dünya Kupası'nda boy göstermiş, Şenol Güneş yönetiminde turnuvayı üçüncü tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Bu turnuvadan sonra 2006 Dünya Kupası play-off maçında İsviçre'ye elenerek turnuvaya katılamamıştı. Milliler sırasıyla 2006,2010,2014 ve 2018 Dünya Kupası'na katılamadı.

Portekiz-Türkiye karşılaşması tek maç mı?

  • 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz ve Türkiye karşı karşıya gelecek. Organizasyonun statüsü gereği mücadele tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak. Finalde de kazanan takım Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Milli Takım, Portekiz'i elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final oynama hakkı kazanacak.

Portekiz-Türkiye maçının hakemi kim?

  • Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-of maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Scharer olacak.

Muhtemel rakipler İtalya ve Kuzey Makedonya'nın aday kadroları açıklandı
SPOR
Muhtemel rakipler İtalya ve Kuzey Makedonya'nın aday kadroları açıklandı

Rakibimiz Portekiz'in kadrosu belli oldu
SPOR
Rakibimiz Portekiz'in kadrosu belli oldu

A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu: Yeni isimler dikkat çekti
SPOR
A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu: Yeni isimler dikkat çekti
Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay personel alımı yapılacak kurumları da açıkladı.
Ukraynalılar ev bakmaya başladı

Ukraynalılar ev bakmaya başladı

​O şehirde kiralar yüzde 70 arttı.
Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek

Tam 28 milyon dolar

Tam 28 milyon dolar

Ukraynalı iş insanının eşi sınırda bavul bavul parayla yakalandı.

​Erdoğan'ın BAE ziyareti meyvelerini vermeye başladı.

​Rusya'nın saldırdığı noktalardan dumanlar yükseldi.

Savaş o şehirde kiralara yansıdı: Yüzde 70 artış
Gündem

Savaş o şehirde kiralara yansıdı: Yüzde 70 artış

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından ülkeyi terk eden Ukraynalı vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıkları ilk durak Edirne’de ev kiralama başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli kütüphaneci alacak
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli kütüphaneci alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonuçlarına göre "kütüphaneci" pozisyonuna 465 sözleşmeli personel alımı yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları online ortamda yapılacak. 465 kütüphaneci alımı başvuru şartları ise merak ediliyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman? İşte şartlar...
Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçarken sınırda yakalandı: Tam 28 milyon dolar
Dünya

Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçarken sınırda yakalandı: Tam 28 milyon dolar

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle 27’nci günde devam ederken, çatışmadan kaçan Ukraynalıların sayısı 3 milyonu geçti. Sınırları açan AB ülkelerine kaçış sürerken Ukraynalı zengin bir iş adamı ve siyasetçinin eşinin, içi servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan sınırlardan geçmesi, büyük bir skandala yol açtı. Bir dönemin tartışmalı milletvekili Igor Kotvitsky’nin eşi Anastasia Kotvitska, içinde 28 milyon dolar bulunan bavullarıyla Macaristan’a kaçtı. Macar yetkililerin yakaladığı Kotvitska, para aklama iddialarını reddetse de savaşı bahane ederek Avrupa’ya servet kaçırdı. Ukraynalı çift, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.