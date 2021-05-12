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Portekiz'de 19 yıl sonra gelen şampiyonluk

Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira'nın formasını giydiği Sporting, 19 sezon sonra Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı.

Haber Merkezi AA
Portekizde 19 yıl sonra gelen şampiyonluk
Sporting bu sezon ligde hiç yenilgi yüzü görmedi.

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting, 19 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.


36 yaşındaki Portekizli Ruben Amorim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sporting, Boavista'yı 1-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Porto'nun 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde en son 2001-2002 sezonunda kupaya uzanan Lizbon ekibi, Porto ve Benfica'nın şampiyonluk ambargosuna son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta 25 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Sporting, kalan maçlarda da yenilmemesi halinde namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza atacak.

  • Sporting'in kadrosunda devre arasında Trabzonspor ile yolları ayrılan Joao Pereira da yer alıyor.

Pereira ve ailesinin şampiyonluk pozu
Pereira ve ailesinin şampiyonluk pozu


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