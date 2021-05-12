Portekiz'de 19 yıl sonra gelen şampiyonluk

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting, 19 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.
36 yaşındaki Portekizli Ruben Amorim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sporting, Boavista'yı 1-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Porto'nun 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde en son 2001-2002 sezonunda kupaya uzanan Lizbon ekibi, Porto ve Benfica'nın şampiyonluk ambargosuna son verdi.
Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta 25 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Sporting, kalan maçlarda da yenilmemesi halinde namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza atacak.
- Sporting'in kadrosunda devre arasında Trabzonspor ile yolları ayrılan Joao Pereira da yer alıyor.