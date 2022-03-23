Spor Portekizin hocası Fernando Santostan dikkat çekici Türkiye yorumu
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Portekiz'in hocası Fernando Santos'tan dikkat çekici Türkiye yorumu

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Santos, '11 milyon vatandaşımız için mücadele edeceğiz' dedi ve Türkiye hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekizin hocası Fernando Santostan dikkat çekici Türkiye yorumu
Fernando Santos ve Cristiano Ronaldo

Portekiz-Türkiye maçı öncesinde ev sahibi ekibin basın toplantısı tamamlandı. Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, final gibi bir maç oynayacaklarını belirtirken Türk Milli Takımı'nı çok kaliteli olarak nitelendirdi. Santos, 'Türkler kalpleriyle oynayacaklardır' dedi.

İşte Santos'un açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Yarın Türkiye karşısında futbolcularımın 11 milyon vatandaşımız için oynayacaklarını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz."
  • -"Türkiye maçı bir nevi final maçı. Son maçta kaybetmemiz rağmen, tamamen pozitif düşünce ile çıkacağız maça. Başka türlü iki maç oynamayı hedefliyoruz burada. Kupaya gitmeliyiz."
  • -"Türkiye maçına odaklandık. Takım ne yapması gerektiğini biliyor. Türk futbolu harika bir yere sahip ve kaliteli futbolcuları var. Agresif bir yapıda kalpleriyle oynuyorlar."
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