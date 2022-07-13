Portekizli gazetecinin Sergio Oliveira şaşkınlığı: Galatasaray çok ucuza aldı Portekizli muhabir Andre Monteiro, Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı ucuza transfer ettiğini savundu. Monteiro, "Porto'nun normalde 10 milyon euro gibi bir bonservis talep etmesi gerekirdi. Transferi 3 milyon euroya bitiren Galatasaray son derece makul bir fiyata harika bir ismi kadrosuna kattı" dedi.

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