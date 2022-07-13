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Portekizli gazetecinin Sergio Oliveira şaşkınlığı: Galatasaray çok ucuza aldı

Portekizli muhabir Andre Monteiro, Galatasaray'ın Sergio Oliveira'yı ucuza transfer ettiğini savundu. Monteiro, "Porto'nun normalde 10 milyon euro gibi bir bonservis talep etmesi gerekirdi. Transferi 3 milyon euroya bitiren Galatasaray son derece makul bir fiyata harika bir ismi kadrosuna kattı" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Portekizli gazetecinin Sergio Oliveira şaşkınlığı: Galatasaray çok ucuza aldı
Okan Buruk ile Sergio Oliveira basın mensuplarına poz verdi.

Record'un Porto muhabiri Andre Monteiro, Galatasaray'ın transfer ettiği Sergio Oliveira ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

30 yaşındaki oyuncuyu Andrea Pirlo'ya benzeten Monteiro, sarı-kırmızılıların uygun fiyata kaliteli bir futbolcuyu kadrosuna katığını ifade etti.

Milliyet'e konuşan Portekizli muhabirin Oliveira hakkındaki değerlendirmeleri şöyle:

"Pirlo’yu anımsatıyor"

  • "Orta sahanın merkezinde oyunun her iki yönünü de oynayan gerçek bir 8 numara. En çok dikkat çeken yönleri pas becerisi ve uzaktan etkili vuruşları. Fiziğiyle öne çıkan bir isim değil, onun yerine daha çok tekniğiyle oynuyor, takım oyununu yönlendiriyor. Ofansif yönü daha önde olsa da defansif olarak da önemli meziyetleri bulunuyor. Takımın kazandığı serbest vuruşlarda topun başına geçer ve penaltılarda da güvenli bir atıcı olduğunu söylemek gerek. Savunmanın önünde pas dağıtıcı özelliği Andrea Pirlo’yu anımsatıyor. İleri çıkma ve topu taşıma yeteneğiyse bana göre ondan daha fazla."

"Altın sezonunu 2021-22’de yaşadı"


  • "Porto altyapısının bu bölge için son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden biri Sergio Oliveira. Altın sezonunu 2021-22’de yaşadı ve o sezon hem golleri hem de asistleriyle Porto’nun en çok öne çıkan oyuncularından biriydi. Juventus’u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmada attığı 2 golle Torino’daki zaferin mimarı olurken, Şampiyonlar Ligi maçı aynı zamanda o sezon için kendisinin bireysel performansının da taçlandığı karşılaşma olarak öne çıkmıştı."

"Porto'nun 10 milyon euro istemesi gerekirdi"


  • "Roma kiralık döneminin ardından onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istedi ancak kulüpler bonservis konusunda anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray kendisini, normalde Porto’nun isteyeceğinden oldukça düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Neden böyle olduğunu anlamak zor. Çünkü normalde kulübün bu transfer için 10 milyon euro gibi bir bedel talep etmesi gerekirdi, o da olmazsa en azından 7-8 milyon euro... Bu bağlamda 3 milyonluk bedel biraz aşağıda kalıyor. Galatasaray bence son derece makul bir fiyata harika bir futbolcuyu kadrosuna katmış oldu."

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