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ÖZET | Porto-Atletico Madrid: 2-1

Porto'ya 2-1 yenilen Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi şansını da kaybetti ve Avrupa kupalarına veda etti. Şampiyonlar Ligi B grubunda bu sonucun ardından Porto lider oldu. Club Brugge ikinci sırada yer alırken Leverkusen üçüncülüğü elde etti ve Avrupa Ligi biletinin sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Porto-Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle
Diego Simeone - Atletico Madrid Teknik Direktörü

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto, konuk ettiği İspanya'nın Atletico Madrid takımını 2-1 yenerek grubu 12 puanla lider tamamladı.

B Grubu'nda, Belçika takımı Club Brugge ise deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak grubu 11 puanla ikinci sırada bitirdi.

  • Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Porto ve Club Brugge, son 16 turuna yükseldi.

Bayer Leverkusen ise grubu 5 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Atletico Madrid ise 5 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya erken veda etti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

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