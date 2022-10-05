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ÖZET | Porto - Bayer Leverkusen: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları başladı. B Grubunda oynanan maçta Porto, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Porto, puanını 3 yaparak 2. sıraya yükseldi. 3 puanda kalan Alman ekibi ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Porto-Bayer Leverkusen maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Porto-Bayer Leverkusen: 2-0 maç özeti Şampiyonlar Ligi maç özeti izle
Porto-Bayer Leverkusen: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında B grubunda Portekiz devi Porto, Estadio do Dragao'da 42.399 seyirci önünde Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Kıyasıya mücadele ile geçen maçta ilk yarı sonlarında penaltı kazanan konuk ekipte Patrick Schick vuruştan yararlanamadı. İkinci yarıda ise 69. dakikada Zaidu Sanusi ve 86. dakikada Galeno'nun golleriyle ev sahibi maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk puanını ve galibiyetini alan Porto puanını 3 yaparak 2. sıraya yerleşirken, 3 puanlı Bayer Leverkusen 3. sırada kaldı.
  • Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmalarında Atletico Madrid, Club Brugge'ü, Bayer Leverkusen ise Porto'yu konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Porto - Bayer Leverkusen maç özeti


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