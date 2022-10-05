ÖZET | Porto - Bayer Leverkusen: 2-0 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları başladı. B Grubunda oynanan maçta Porto, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Porto, puanını 3 yaparak 2. sıraya yükseldi. 3 puanda kalan Alman ekibi ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Porto-Bayer Leverkusen maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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