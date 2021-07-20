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Porto, Liverpool'dan Marko Grujic'i kadrosuna kattı

Portekiz Süper Ligi (Primeira Liga) ekiplerinden Porto, Liverpoollu Sırp futbolcu Marko Grujic'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Porto, Liverpooldan Marko Grujici kadrosuna kattı
Marko Grujic

Liverpool'dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Grujic'in bonservis bedeli konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı ve Sırp oyuncunun futbol kariyerini Portekiz temsilcisinde sürdüreceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Porto, Grujic'in bonservisi için Liverpool'a 12,2 milyon avro ödeyecek.

  • Sırbistan Milli Takımı'nda da görev alan 25 yaşındaki Grujic, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Porto'da 39 maçta 2 gole imza atmıştı.

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